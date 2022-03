Lukaku-Inter, belga chiama i nerazzurri: le ultime su formula e ingaggio

Romelu Lukaku, attaccante belga del Chelsea, vuole lasciare la società londinese per fare ritorno all’Inter: la situazione.

CAOS CHELSEA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, a seguito del caos Abramovich in casa Chelsea, Romelu Lukaku vuole a maggior ragione tornare all’Inter. L’attaccante ha faticato ad ambientarsi ai Blues. Con Tuchel ha praticamente rotto da due mesi dopo diverse panchine, quando ha detto di essersi pentito di essere andato via dal club nerazzurro. Ora l’oligarca russo è stato costretto a lasciare la società londinese, finita sotto gestione del governo inglese. Così il giocatore ha chiamato di nuovo la dirigenza nerazzurra per provare a trovare una soluzione.

SITUAZIONE – Una situazione non semplice in quanto per ora il club inglese non può nemmeno cedere i suoi calciatori. Il governo inglese è alla ricerca di un acquirente per la società. Poi potrà cominciare la trattativa per portare di nuovo il belga all’ombra della Madonnina. Un affare che potrebbe fare soltanto in prestito. Un aspetto che però è ancora prematuro. Il giocatore ha fatto sapere di essere pronto a ridursi lo stipendio dai 12,5 milioni di euro a stagione fino ad almeno 7,5 milioni di euro, cioè in linea con i parametri nerazzurri. Ma il belga sarà disposto anche a rinunciare alla maglia numero 9? (vedi articolo). Marotta attende di capire come si svilupperà la situazione in casa Chelsea.

Fonte: SportMediaset.it