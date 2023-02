Lukaku-Inter, avanti insieme a 2 condizioni! Dumfries altra questione – TS

Lukaku sta lentamente provando a tornare ai suoi livelli dopo una prima parte di stagione continuamente condizionata dagli infortuni. Il belga, che stasera al Ferraris sarà quasi certamente titolare (vedi ultime), è uno dei nodi futuri del club nerazzurro che ha già strappato una promessa dall’attaccante e adesso tenta di convincere il Chelsea. Di seguito quanto rivelato da tuttosport.com

PROMESSI SPOSI – Romelu Lukaku e l’Inter sono e rimangono promessi sposi anche per la prossima stagione, nonostante un rendimento del belga decisamente sotto le aspettative. Secondo le ultime di tuttosport.com, il club nerazzurro ha intenzione di chiedere al Chelsea di rinegoziare al ribasso il prestito di Lukaku per la prossima stagione. Gli ottimi rapporti tra il patron dei Blues, Todd Boehly, e Roc Nations, ovvero l’agenzia che si occupa di gestire gli affari e l’immagine del numero 90 interista, fanno ben sperare l’Inter. Inoltre, il club nerazzurro crede di poter far leva sui guai fisici di Lukaku che di fatto ne hanno limitato l’utilizzo.

Lukaku, una promessa alla dirigenza e il discorso Dumfries separato dall’eventuale nuovo prestito

L’unica richiesta che non potrà essere ripresentata al Chelsea è quella di contribuire all’alto ingaggio, cosa che avviene adesso. Ecco perché Lukaku ha già fatto un passo verso l’Inter promettendo alla dirigenza una riduzione del suo compenso. Un altro punto che attualmente non sembra rientrare nei discorsi tra Inter e Chelsea è la cessione di Denzel Dumfries: Steven Zhang preferisce tenere le due questioni separate. L’unico nodo, eventualmente, potrebbero essere i possibili paletti imposti dai londinesi per il riscatto.

Fonte: tuttosport.com – Stefano Pasquino