Lukaku, altro che Inter. Aspetta ancora la Juventus e stizzisce il Chelsea – SM

Continua la telenovela Lukaku. Tra i protagonisti della storia c’è sempre il Chelsea ma il posto dell’Inter lo ha preso la Juventus adesso. Le ultime sulla vicenda riportate da SportMediaset.

TELENOVELA – Romelu Lukaku ha dimenticato l’Inter ma non ha perso il vizio di far arrabbiare il Chelsea. Daniele Miceli, intervenuto nello studio di SportMediaset, spiega le ultime su una delle vicende più chiacchierate del mercato: «Per la Juventus l’opzione Lukaku è sempre percorribile e sempre legata all’eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Lukaku continua ad allenarsi da solo e a dire di no alle ricchissime offerte dell’Al-Hilal: biennale che, con bonus alla firma, sfiora i 100 milioni di euro in due stagioni. Lukaku vuole aspettare e giocare in Europa. Il belga aspetta la Juventus ed il Chelsea è stizzito e anche preoccupato perché proprio l’Al-Hilal in queste ore sta dando la caccia a Kylian Mpappé». Al gioiello del PSG, tra l’altro, sembra essere interessata anche l’Inter.