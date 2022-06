Lukaku-Inter, anticipato di un giorno l’arrivo a Milano per visite e firma

Romelu Lukaku in arrivo tra pochi giorni a Milano per sostenere le visite mediche e la firma con l’Inter. Tutti i dettagli.

DETTAGLI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Romelu Lukaku è atteso a Milano nella giornata di mercoledì per le visite mediche e la firma con l’Inter. Con un giorno di anticipo dunque rispetto ai piani iniziali del belga. Una volta sbarcato, il centravanti dovrebbe effettuare le visite mediche all’Humanitas di Rozzano, poi passare al Coni per ottenere l’idoneità sportiva e quindi nel pomeriggio in viale della Liberazione. Dopo la firma Big Rom dovrebbe far ritorno in Costa Smeralda per concludere le vacanze e continuare a lavorare in vista del ritiro. Il gruppo nerazzurro dovrebbe riunirsi il 6 luglio prossimo, ma Romelu dovrebbe raggiungere allenatore e compagni di squadra attorno al 10 luglio.

Fonte: SportMediaset.it