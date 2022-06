Lukaku-Inter, anche il Chelsea ha fretta! Dybala non firma in un caso – Sky

Lukaku ha fretta di fare ritorno all’Inter ma anche il Chelsea di disfarsene per poter fare mercato in entrata. In attesa della call conferenze tra i due club (vedi articolo), Luca Cilli fa il punto anche su Dybala (QUI i tanti nomi da sistemare in uscita)

ATTESA E NODI DA SCIOGLIERE – Romelu Lukaku e l’Inter hanno fretta di chiudere così come il Chelsea, ma bisogna attendere che Todd Boehly: «Per Lukaku l’Inter attende una video call con il Chelsea di risposta all’offerta presentata da 5 milioni di euro come base fissa più due di bonus, al momento rifiutata. Il prezzo giusto verrà fissato nel prossimo summit, anche il Chelsea ha fretta e non solo l’Inter. Boehly, il nuovo proprietario dei Blues, è impegnato negli USA per alcune cose personali, non appena sarà libero farà la call conference con l’Inter e si capirà la richiesta del Chelsea. Entrambe hanno voglia di chiudere in tempi brevi. Dybala è l’altro nome corteggiato dall’Inter che nelle precedenti giornate ha formulato l’offerta: un quadriennale a 5 milioni di euro, ma a meno di 6,5 o 6 più bonus Dybala non firma. I contatti avverranno anche nei prossimi giorni».