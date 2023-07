Lukaku, per l’Inter anche l’ostacolo Al-Hilal: il Chelsea spinge – CdS

Relativamente a Romelu Lukaku, l’Inter non deve fare i conti soltanto con le richieste del Chelsea e con l’inserimento della Juventus. L’Al-Hilal è in pressing, con tanto di offerta. Che, secondo il Corriere dello Sport, il club londinese sta cercando di far accettare all’attaccante.

OSTACOLO SAUDITA – Romelu Lukaku è sicuramente un giocatore molto ambito sul mercato. Il belga è l’obiettivo principale dell’Inter che vorrebbe riportarlo a Milano. Nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Juventus, ma a spaventare più di tutti è l’Al-Hilal. Il club saudita ha già infatti fatto pervenire una proposta ufficiale che il Chelsea vuole accettare, se non fosse per la volontà del giocatore. Si parla di 45 milioni di euro come base fissa, più 5 milioni di bonus. Ma Lukaku ha già reso noto di voler restare nel calcio che conta.

Fonte: Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni