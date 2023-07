Lukaku-Inter, l’accordo c’è! Prossimo il rilancio al Chelsea – TS

L’Inter, forte della volontà di Lukaku di rimanere a Milano, si prepara ad alzare l’offerta per il Chelsea. TuttoSport spiega lo stato attuale della trattativa.

ACCORDO E FORMULA – Simone Inzaghi spinge forte sul ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. All’inizio del ritiro estivo nerazzurro mancano meno di tre giorni e l’allenatore vuole poter contare anche sul belga. Lo stesso vale per Lukaku, che non ha intenzione di tornare a lavoro col Chelsea. Fra l’attaccante e i nerazzurri si è giunti a un accordo, che secondo TuttoSport è basato un un quadriennale da 8,5 milioni di euro. Non c’è, invece, con la dirigenza inglese, che ha posto a 45 milioni di euro la soglia per lasciar tornare a Milano Lukaku. Per avvicinarsi alla cifra richiesta che, tra l’altro, è quella con cui il belga sarà a bilancio del Chelsea il prossimo anno, l’Inter deve rilanciare. Dai 25 milioni di euro inizialmente offerti, dunque, i nerazzurri si impegneranno ad alzare la somma, forti anche dell’eventuale cessione di André Onana al Manchester United. Per facilitare l’acquisto i nerazzurri punteranno a inserire nella formula una serie di bonus e a dilazionare il pagamento dell’obbligo di riscatto, che seguità al prestito oneroso in più anni.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino