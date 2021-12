Lukaku-Inter 2.0? Soltanto in prestito ma il giocatore deve fare un sacrificio

Dopo le varie dichiarazioni di presunto amore nei confronti dell’Inter, adesso si discute su un possibile ritorno di Lukaku in nerazzurro. Trasferimento complicato e solo a due condizioni

DIFFICILE − Le parole d’amore di Romelu Lukaku nei confronti dell’Inter non sono passate inosservate. Già si parla di un suo ritorno in nerazzurro anche se, come riporta Sky Sport, appare molto complicato. Lukaku si è trasferito al Chelsea solamente cinque mesi firmando un contratto di cinque anni a 12 milioni di euro a stagione. Per rivedere il belga nuovamente a Milano si dovrebbero verificare due condizioni in particolare: i due club devono trovarsi sulla formula del prestito e lo stesso Lukaku dovrà tagliarsi di tanto il proprio stipendio. Si tratta di uno scenario decisamente complicato soprattutto per gennaio ma anche per il prossimo giugno anche se le vie del mercato rimangono sempre infinite.