Lukaku, dall’Inghilterra spingono: ritorno all’Inter possibile (una condizione)

Aumentano sempre di più le voci di un addio di Romelu Lukaku dal Chelsea, che anche oggi è stato utilizzato con il contagocce (vedi articolo). Secondo il giornalista Dean Jones, intervistato dal portale GiveMeSport, il futuro del belga sarebbe all’Inter.

FIGLIOL PRODIGO – Romelu Lukaku di ritorno all’Inter? Se ne parla da parecchio, anche se il tutto sembra più un’ipotesi romantica che una vera e propria possibilità concreta. Secondo il giornalista inglese Dean Jones, però, una pista per il suo ritorno in nerazzurro ci sarebbe. Queste le sue parole al portale GiveMeSport: «Se Lautaro Martinez dovesse lasciare l’Inter, allora una delle conseguenze potrebbe essere il ritorno di Lautaro Martinez. Al momento il PSG è in vantaggio, ma un altro club che lo può tentare sono proprio i nerazzurri. È una situazione interessante, dal momento che il Chelsea è intenzionato a farlo già partire».