Lukaku, in Inghilterra pensano al ritorno in Premier League. Ma Inter chiara

Lukaku stasera guiderà l’attacco dell’Inter a Napoli, e ci sono ben pochi dubbi sul fatto che lo farà anche nella prossima stagione. Questo nonostante dall’Inghilterra, più precisamente dal The Athletic, si punti su un ritorno in Premier League.

INDISCREZIONE SMENTIBILE – Circolano voci su un possibile ritorno di Romelu Lukaku in Premier League. Le riporta The Athletic, fondandole sulle difficoltà economiche (non tanto dell’Inter, quanto di tutti i club in generale complice la pandemia) e sul fatto di dover ancora pagare delle rate al Manchester United (anche questo non un vero problema, quanto una prassi nelle trattative per gli acquisti a titolo definitivo) per l’acquisto da ottantatré milioni di euro dell’estate 2019. Il sito inglese afferma che diverse fonti (non specificate, si citano in maniera generica agenti e dirigenti di società) pronosticano un ritorno di Lukaku in Premier League in estate. Nulla di concreto, nulla di reale e nemmeno eventuali squadre citate, solo una “previsione” che non risulta essere legata a qualche trattativa in essere. Da escludere che l’Inter possa privarsi così facilmente del suo miglior marcatore, a prescindere da come si risolverà la vicenda societaria. E la permanenza di Antonio Conte, da tempo non più in dubbio, è un’ulteriore garanzia. I tifosi possono dormire sonni tranquilli: improbabile che per Lukaku queste siano le ultime otto partite in nerazzurro.

Fonte: TheAthletic.com