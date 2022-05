Lukaku, dall’Inghilterra assicurano: no al Milan! Rifiutato un altro club

Aumentano sempre di più le voci su Romelu Lukaku e su una sua possibile partenza dopo una sola stagione al Chelsea. Sono diverse le squadre interessate al belga e a volergli concedere l’occasione di rilanciarsi. Tra queste anche Milan e Newcastle che però, secondo il tabloid Evening Standard, non sono nei piani del giocatore.

RIFIUTI – Romelu Lukaku ha le idee chiare. Se dovesse partire dal Chelsea in estate dopo una sola stagione, il Milan non sarà la sua destinazione. Il legame con l’Inter – come dimostrato nel corso anche di quest’anno, con la famosa intervista per Sky Italia – è ancora forte e un passaggio ai rossoneri sarebbe imperdonabile visto il suo passato. Ma non solo. Secondo il tabloid Evening Standard, infatti, il belga è intenzionato a rifiutare anche la corte del Newcastle che – forte di una vasta possibilità di investire dopo il cambio di proprietà – ha messo gli occhi sul giocatore.