Lukaku, infortunio reale col Chelsea. Ritorno all’Inter solo in un caso – Sky

Lukaku dopo non aver partecipato da protagonista alla partita di andata giocata a Stanford Bridge, sarà costretto a saltare Real Madrid-Chelsea (vedi QUI), sfida di ritorno di Champions League, a causa di un infortunio. Di seguito le ultime, anche relative al mercato, riportate da Sky Sport 24.

GRANDE ASSENTE – Romelu Lukaku salterà Real Madrid-Chelsea, sfida di ritorno di Champions League, a causa di un problema fisico reale. Nessuna esclusione per scelta tecnica da parte di Tuchel, o di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, l’ex Inter è alle prese con un problema al tendine d’Achille che lo terrà fuori anche per questa sfida importante. Per quanto riguarda il suo ritorno all’Inter, invece, la pista resta impraticabile. Secondo Di Marzio, difatti, il calciatore dovrebbe di fatto dimezzarsi lo stipendio che percepisce oggi al Chelsea, oltre che andare via in prestito. Ma la pratica, a detta sua, non è ancora del tutto chiusa.