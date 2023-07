Lukaku, incredibile ricostruzione: scarica l’Inter per un ‘affronto’ – SM

Proseguono i tentativi di spiegazione del perché Lukaku abbia trattato in maniera inaccettabile l’Inter, portando alla rottura fra venerdì e ieri. Sport Mediaset dà come ricostruzione quella di un presunto affronto subito dal belga.

REAZIONE INSPIEGABILE – Romelu Lukaku dal 30 giugno non è più dell’Inter e ora è diventato anche un ex sgradito, dopo quanto ha fatto. In attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra, visto che ora torna al Chelsea, piovono ricostruzioni su cosa sia successo. Sport Mediaset afferma che Lukaku abbia agito così perché ritiene di aver subito un (presunto…) affronto personale, una ricostruzione che ha dell’incredibile. Ossia: non abbia accettato la gestione della parte finale di stagione da parte di Simone Inzaghi, con la staffetta con Edin Dzeko e la panchina nella finale di Champions League contro il Manchester City. Partita dove, va – purtroppo – ricordato, Lukaku quando è entrato ha mancato il gol dell’1-1 a due minuti e mezzo dal 90’. Una decisione quindi maturata non in questi giorni, ma da almeno un mese per quanto avvenuto nelle ultime partite. Anche se, in realtà, Lukaku ha poi sempre giocato (o da titolare o da subentrato) venendo tenuto eccome in grande considerazione sia dall’Inter sia dallo stesso Inzaghi.