Lukaku, incontro tra avvocato e l’Inter? Pedullà smentisce: «Non c’è stato»

Lukaku sta tentando l’impossibile per fare ritorno all’Inter con il club nerazzurro disposto ad approfondire il discorso. Alfredo Pedullà smentisce quanto rivelato da Sky Sport, ovvero dell’incontro avvenuto a Milano tra l’avvocato del belga e l’Inter (vedi articolo)

NESSUN INCONTRO – Romelu Lukaku vuole fare ritorno all’Inter ma l’affare è alquanto complicato. In giornata si è vociferato di un incontro tra l’avvocato del belga e il club nerazzurro, ma è un’informazione che non risulta ad Alfredo Pedullà: “Com’è andato incontro con avvocato di Lukaku? Al centesimo tweet rispondo: mai parlato di incontro, non era programmato e non c’è stato. Se volete ci incontriamo noi per uno spritz senza avvocato”, così il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia.