Lukaku inamovibile, nuovo nome per l’Inter come vice: sondaggio e concorrenza – SI

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Atalanta-Inter

Lukaku nella sua prima stagione nerazzurra non ha mai avuto un’alternativa ed è stato spremuto fino all’ultimo secondo. Come raccolto da “Sportitalia”, l’Inter sta valutando un nuovo nome piuttosto futuribile per completare il reparto, ma ci sono pro e contro

QUARTA PUNTA – Nuovo nome per il mercato dell’Inter, anche se in questo caso non parte in vantaggio. Si tratta di Darwin Nunez, attaccante uruguayano classe ’99 attualmente in forza agli spagnoli dell’Almeria. L’Inter lo monitora da tempo e lo ha già sondato, ma ancora deve decidere se affondare il colpo e come. Sarebbe, infatti, un profilo di prospettiva piuttosto costoso ed è difficile ipotizzarlo da subito come quarta punta. Per caratteristiche fisiche, però, potrebbe agire da vice di Romelu Lukaku in quanto centravanti ben strutturato. L’Inter lo sta seguendo ma a essere in vantaggio il Benfica, che mostra forte interesse per Nunez e vorrebbe anticipare la concorrenza.