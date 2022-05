Lukaku, il sogno che mette da parte tutte le altre operazioni – CdS

Preparare la prossima stagione, studiare i colpi di mercato giusti e tornare a vincere lo scudetto. Questa la strategia dell’Inter in questo momento con, l’operazione Come Back di Romelu Lukaku, che prende la priorità.

OPERAZIONE – E’ possibile? E’ impossibile? Quanto ci devono credere i tifosi dell’Inter? Calma. Romelu Lukaku vuole lasciare, anzi, scappare dal Chelsea come lo stesso Corriere dello Sport spiega questa mattina. Il giocatore è in rottura con l’allenatore Tuchel che ricambia il sentimento e dunque è tutto apparecchiato per l’addio. Il sogno per l’Inter dunque si chiama Lukaku in nerazzurro di nuovo e questo sta mettendo in stand by tutte le altre operazioni, come quella per Paulo Dybala. Inzaghi, Zhang e la dirigenza infatti sanno come, un giocatore del calibro di Lukaku nella nostra Serie A, permetterebbe all’Inter di tornare favorita per lo scudetto fin da subito.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti