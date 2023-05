Lukaku, il piano per restare all’Inter! Due snodi fondamentali – Sky

Romelu Lukaku è pronto ad un finale di stagione esaltante con l’Inter. L’attaccante belga, di proprietà del Chelsea, secondo Sky Sport non ha mai nascosto la sua volontà di restare a Milano anche in futuro. Il piano del belga per restare

PIANO – Lukaku si prepara ad un finale di stagione ricco di possibilità con l’Inter. I nerazzurri saranno infatti impegnati nella finale di Coppa Italia con la Fiorentina e, il 10 giugno, nella finale di Champions League contro il Manchester City. Il belga, di proprietà del Chelsea, vuole conquistarsi la permanenza a Milano con un finale di stagione esaltante. Le ultime da Matteo Barzaghi per Sky Sport: «Lukaku è a 12 gol stagionali. Sicuramente avrà voglia di poter essere presente e protagonista sia con la Fiorentina sia contro il Manchester City. Anche per conquistarsi un futuro che sia come vuole lui: non ha mai nascosto quello che vuole fare e di come si trovi bene a Milano. Per restare deve fare quello che sta facendo adesso: gol e assist, come l’ultimo a Lautaro Martinez. Le ultime partite saranno importanti anche per questo».