Lukaku, il Chelsea rifiuta la prima offerta dell’Inter per il prestito

Proseguono i contatti tra Inter e Chelsea per rinnovare il prestito di Romelu Lukaku in nerazzurro anche per questa stagione. Secondo quanto riportato da Telegraph, gli inglesi hanno rifiutato la prima offerta dell’Inter.

NUOVI CONTATTI – Dopo aver chiuso le porte per Kalidou Koulibaly, il Chelsea continua a dialogare con l’Inter per trovare l’intesa per il futuro di Romelu Lukaku, che ha in testa solo il ritorno in nerazzurro. Secondo quanto riportato dai colleghi di Telegraph, il Chelsea avrebbe rifiutato oggi la prima offerta dell’Inter pari a 7 milioni per il prestito. Nuovi contatti nei prossimi giorni.

Fonte: Telegraph