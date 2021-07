Lukaku, il Chelsea lo vuole ma per l’Inter è incedibile: aumento in vista? – TS

Tra le colonne di “TuttoSport” oggi in edicola, viene fatto il punto della situazione riguardo Romelu Lukaku, cercato dal Chelsea. Per l’Inter è incedibile, ma c’è il prezzo.

INCEDIBILE – Lukaku resterà all’Inter, la società non ha intenzione di privarsi del suo bomber principale, ma qualcosa potrebbe muoversi qualora dovesse attivarsi l’effetto domino dei top centravanti in Europa, vedi Mbappé, Haaland e Lewandowski. Il Chelsea, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, è sempre sulle tracce dell’attaccante ma la dirigenza nerazzurra non ne vuole sapere di cedere il giocatore. Lukaku rientra tra gli incedibili della squadra (così come Barella e Bastoni), ma tutti hanno un prezzo. Quello del belga è di circa 120 milioni, cifra che difficilmente verrà raggiunta da qualche club. Dunque, a meno di clamorosi risvolti, nulla accadrà, e Lukaku la prossima stagione vedrà il suo ingaggio salire da 7,5 a 8,5 milioni più bonus.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

