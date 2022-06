Lukaku, il Chelsea lo ‘spinge’ al Bayern Monaco! Inter in attesa – TS

Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter ma il Chelsea ha altri piani. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, i “blues” starebbero spingendo l’attaccante al Bayern Monaco

PRESSING – Romelu Lukaku ha voglia di Italia, ha voglia di Inter. Il calciatore, scrive Tuttosport, ha in testa soltanto il club nerazzurro e non avrebbe problemi a tagliarsi l’ingaggio per tornare ad essere “il Re di Milano”. Il Chelsea però, pur aprendo all’addio dell’attaccante belga, ha altri piani: il club londinese vuole monetizzare, alla luce dei 115 milioni spesi per strappare l’attaccante proprio all’Inter meno di un anno fa. Mentre i nerazzurri sarebbero disposti a riprendere Lukaku soltanto in prestito, i nuovi proprietari dei “blues” spingono invece il belga al Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto dopo l’annuncio dell’addio da parte di Lewandowski. Adesso la palla passa a Lukaku: l’attaccante dovrà convincere il suo attuale club della bontà della della destinazione nerazzurra.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna