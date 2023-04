Lukaku si gioca la conferma all’Inter! Novità sul prestito – Sky

Lukaku, prima della doppietta in Empoli-Inter, sembrava destinato a tornare in ogni caso a fine stagione al Chelsea per fine prestito. Ora qualcosa pare essere cambiato: lo segnala Paventi a Sky Sport 24.

CONFERMA POSSIBILE – Andrea Paventi non esclude che Romelu Lukaku possa vestire la prossima maglia dell’Inter anticipata oggi (vedi articolo): «Sicuramente se lo sta giocando. Deve far bene, lasciare il segno, dimostrare che sia il giocatore che tutti si aspettavano di rivedere. C’è stato l’infortunio, due mesi non sono pochi per un giocatore di quella stazza però ci ha messo tanto a recuperare e c’è stato di mezzo il Mondiale. Adesso, dopo tanto sacrificio e tanto sforzo, Lukaku sembra essere tornato il giocatore che l’Inter voleva. Se farà molto bene e dimostrerà di essere all’altezza delle aspettative non credo che sarà un problema, qualora ci sia la volontà, trovare un accordo con il Chelsea».