Lukaku, il futuro all’Inter guidato dal ‘se’. Un solo scenario possibile

Romelu Lukaku vuole rimanere all’Inter, ma la trattativa col Chelsea – detentrice del cartellino – è piuttosto complicata. E per i nerazzurri esiste un solo scenario realmente plausibile tra i tanti ipotetici all’orizzonte.

FUMO NEGLI OCCHI – In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti vuole rimanere in nerazzurro, e non prende in considerazione neanche le faraoniche proposte provenienti dall’Arabia Saudita. Con forte risentimento del Chelsea, che condivide col belga la volontà di lasciarsi definitivamente. Ma vuole – giustamente – farlo a condizioni sostenibili. Le stesse che deve trovare l’Inter per assicurarsi di avere ancora in Lukaku in rosa. E gli scenari possibili affinché ciò si realizzi sono addirittura tre. Ma riflettono esattamente i tre tipi di periodo ipotetico della sintassi italiana. Perché solo uno è effettivamente reale.

DA ESCLUDERE – Per la grammatica italiana, esistono tre periodi ipotetici che riflettono tre conseguenze temporali. Il periodo della realtà, quello della possibilità e infine quello dell’irrealtà, pressoché impossibile. E partiamo proprio da quest’ultimo. Lukaku può rimanere all’Inter SE il club nerazzurro acquista a titolo definitivo (per 40 milioni?) il suo cartellino. Uno scenario impossibile, considerando l’insostenibilità finanziaria dell’affare. Che andrebbe contro tutte le necessità economiche dei nerazzurri. SE invece l’Inter riuscisse a convincere il Chelsea a rinnovare il prestito di Lukaku, con obbligo di riscatto (a 30 milioni?) al termine della stagione 2023/24, lo scenario sfuma già verso la possibilità. Pur rimanendo una scelta finanziariamente scellerata per le casse nerazzurre, che si impegnerebbero ad acquistare un giocatore di 31 anni (tanti ne avrà nel 2024) per oltre 25-30 milioni. Pertanto, andando per esclusione, rimane un solo scenario plausibile per l’Inter.

UNICA VIA – Lukaku può rimanere all’Inter SE il Chelsea accetta di rinnovare il prestito, ponendo il diritto di riscatto al 30 giugno 2024. Dal punto di vista nerazzurro, questo è l’unico scenario realmente verificabile. Peccato che le prospettive dell’Inter non collimino con quelle dei Blues. Che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero accettare questa proposta solo a una condizione. Ossia che, come dodici mesi fa, il nuovo prestito di Lukaku all’Inter sia oneroso. E sempre su una cifra vicina ai 20 milioni di euro, così da permettere ai londinesi di coprire la quota annuale di ammortamento del belga (circa 22 milioni di euro). Condizioni che, a loro volta, non sarebbero gradite all’Inter, che punta a una permanenza più sostenibile di Lukaku. Questi sono tutti gli scenari possibili, e più che la volontà del club nerazzurro (checché ne dica l’entourage del belga), sarà quella del giocatore a fare la differenza.