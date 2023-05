Lukaku futuro da scrivere, ma volontà chiara: presto nuovo incontro – CdS

A prescindere dalla titolarità a Istanbul, non ci sono dubbi sulle intenzioni e sui desideri di Romelu Lukaku riguardo il suo futuro. Lui vuole solo l’Inter, ma non sarà semplice. Secondo il Corriere dello Sport, servirà inevitabilmente un nuovo prestito, ma molto dipenderà – come sempre -, anche da lui.

RITORNO – Il ritorno all’Inter non può aver soddisfatto le sue aspettative a causa soprattutto del suo infortunio che ha condizionato gran parte della sua stagione, ma quella nerazzurra resta la squadra in cui vuole giocare e Milano la città in cui vuole continuare a vivere. Solo che il futuro è ancora da scrivere, visto che a fine stagione il suo prestito scadrà e, almeno formalmente, dovrà tornare a Londra. Inter e Chelsea sono destinate a sedersi attorno a un tavolo per discutere del nuovo prestito. Quello di questa stagione è costato 8 milioni più bonus, ma l’Inter chiede uno sconto. Più semplice, invece, ottenere una riduzione dell’ingaggio da parte dell’attaccante. Ha già dato la sua disponibilità in questo senso. Ci sarebbe da superare anche l’ostacolo Mauricio Pochettino, nuovo allenatore del Chelsea dopo la stagione disastrosa. E tra le esigenze principali per rinforzare l’organico c’è proprio un centravanti. Insomma, il tecnico argentino potrebbe voler puntare su Lukaku. Il belga, però, vuole solo tornare all’Inter e lo ha fatto capire in tutti i modi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno