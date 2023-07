Lukaku fuori rosa al Chelsea: le motivazioni di Pochettino

Lukaku è stato messo fuori rosa al Chelsea, dal momento che non rientra nei piani dei Blues per il futuro e per la stagione 2023/24. Mauricio Pochettino ha reso note le motivazioni della scelta.

FUORI ROSA − Romelu Lukaku è stato messo fuori rosa dal Chelsea, dopo aver voltato le spalle all’Inter che ha deciso, dal canto suo, di chiudere la porta all’eventuale operazione per lui. Mauricio Pochettino ha spiegato poi, in conferenza stampa, le motivazioni della decisione presa: «È stata questa una decisione presa di comune accordo. I giocatori e la società stanno lavorando sodo per trovare la soluzione migliore per tutti, com’è giusto. Alcune decisioni sono state prese anche dai giocatori ed è ovvio che noi agiamo anche di conseguenza».