Lukaku freme, la Juventus non si muove: impasse per l’ex Inter − CdS

Lukaku freme perché, dopo aver penalizzato qualsiasi rapporto con l’Inter, gli resta solamente la Juventus che attualmente non può però ancora muoversi. Impasse per il futuro dell’ex belga.

IMPASSE − Romelu Lukaku ha fatto sì che qualsiasi rapporto con l’Inter terminasse, definitivamente, nel peggiore dei modi. Adesso gli resta solamente una chance per il futuro, per questo motivo spinge per trasferirsi alla Juventus. Il tempo però stringe e il club bianconero non può attualmente muoversi. A Giuntoli occorre cedere per poi poter acquistare. Massimiliano Allegri vuole Lukaku e al belga, ex Inter, resta solo questa possibilità. Il Chelsea vuole 40 milioni di euro, quelli tra l’altro offerti da Marotta e Ausilio quando l’operazione era in dirittura d’arrivo, e la Juve chiede di aspettare almeno un’altra settimana. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore