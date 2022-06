Lukaku escluso da Dybala? No, sono due piste parallele – CdS

L’Inter ha accelerato definitivamente per Paulo Dybala. Per portare la Joya in nerazzurro ieri c’è stato un primo vero approccio anche a livello formale e a livello di cifre economiche. Detto questo, c’è da considerare Romelu Lukaku escluso dai piani nerazzurri?

PARALLELISMO – Lukaku e Dybala viaggiano su binari opposti, non sono destinati a incontrarsi. Così si potrebbe riassumere la situazione del belga e dell’argentino, entrambi accostati all’Inter ed entrambi volenterosi di vestire questa maglia. Secondo il Corriere dello Sport però c’è da precisare come, l’arrivo di uno dei due (ad oggi più facile Dybala, visto che è free agent), non escluda l’arrivo dell’altro. L’Inter punta eccome a riavere Lukaku sotto la Madonnina. Semplicemente Dybala non poteva essere più tenuto in sospeso, doveva essere affondato il colpo (e questo lo si capisce dal fatto che Sanchez al momento non sia ancora uscito). Ma la pista Lukaku è caldissima.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno