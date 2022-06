Lukaku e il Decreto Crescita: ecco lo stipendio del belga – SM

L’Inter sogna il ritorno di Romelu Lukaku e per farlo i nerazzurri vorrebbero chiuderlo entro il 30 giugno per un motivo molto semplice: il Decreto Crescita.

STIPENDIO – Come spiega bene SportMediaset, Romelu Lukaku è l’oggetto del desiderio dell’Inter e dei tifosi dell’Inter. I nerazzurri però vorrebbero accedere al Decreto Crescita per avere delle agevolazioni per lo stipendio di Lukaku che, così, andrebbe a guadagnare 9 milioni di euro netti. Nelle prossime ore ci sarà la famosa videochiamata tra Inter e Chelsea, vedremo dunque se si sbloccherà e si concretizzerà tutto entro il 30 giugno.

Fonte: SportMediaset