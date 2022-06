Lukaku e i bonus Inter: dettaglio importante strappato dal Chelsea alla fine – Sky

Lukaku tornerà in prestito all’Inter, che è riuscita a trovare l’accordo finale con il Chelsea anche grazie a una concessione finale. Come raccolto da Sky Sport, un dettaglio specifico sui bonus risolve tutti i dubbi tra le parti, in particolare quelli provenienti da Londra

AFFARE SBLOCCATO – L’operazione è virtualmente chiusa. Mancano solo i documenti. E ovviamente l’iter che prevede le visite mediche prima della firma. Solo dopo tornerà a vestirsi di nerazzurro Romelu Lukaku (vedi focus). L’ultimo rilancio dell’Inter è andato a segno. La società nerazzurra verserà 8 milioni più bonus nelle casse del Chelsea per il prestito annuale. Da sottolineare il dettaglio importante che, probabilmente, ha permesso di sbloccare definitivamente l’affare. Come riportato dal collega Alessandro Sugoni – giornalista di Sky Sport -, il Chelsea è riuscito a strappare il sì sui bonus legati esclusivamente ai risultati dell’Inter in Italia e quindi non in Europa. Così sarà più facile ricevere il pagamento della parte variabile. Quanto a Lukaku, alla fine all’Inter guadagnerà 8.5 milioni netti, circa 12 lordi con il Decreto Crescita.