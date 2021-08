Lukaku, doppio muro ma il Chelsea non si arrende. Giocatore e Inter chiari

Lukaku ha ricevuto un’offerta del Chelsea, che l’Inter ha rispedito al mittente (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, sul suo sito, non esclude nuovi tentativi dei londinesi ma con poche possibilità di riuscita.

DOPPIO MURO – L’Inter ha detto di no a un’offerta del Chelsea per Romelu Lukaku. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio segnala come l’attaccante non si sia indispettito per il rifiuto della proposta da cento milioni di euro più Marcos Alonso. Non ci sono aperture da parte del belga per un ritorno in Premier League, ma i londinesi potrebbero ancora tornare alla carica. In questo caso solo una presa di posizione di Lukaku, con un’offerta aumentata, potrebbe far vacillare l’Inter. La volontà della società è comunque quella di trattenerlo. Un ritorno al Chelsea è difficile, nonostante il pressing di Roman Abramovich. Solo un cambio d’idea da parte di Lukaku cambierebbe gli scenari.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com