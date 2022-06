Lukaku, distanza Inter-Chelsea immutata. Si lavora sui 10 milioni − SI

Si avvicina il clamoroso ritorno di Lukaku all’Inter. Per la chiusura tra club nerazzurro e Chelsea manca sempre meno. Le ultime sull’operazione legata a Big Rom

CONTO ALLA ROVESCIA − Lukaku-Inter pista caldissima. Conto alla rovescia per il ritorno del belga a Milano, questi gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà in collegamento su Sportitalia mercato: «Oggi giornata di calma piatta, quiete dopo la tempesta. La distanza resta quella di ieri. Si cercherà di chiudere il prima possibile. Si lavora ad un discorso legato e non legato ai 10 milioni di euro. Si può arrivare a 7/7,5. C’è solo da aspettare».