Lukaku, dialoghi tra Inter e Chelsea! Un segnale importante – Sky

Il futuro di Romelu Lukaku all’Inter è ancora incerto, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in collegamento con gli studi di Sky Sport presto ci saranno nuovi dialoghi con il Chelsea per discutere del nuovo prestito, ma a una condizione e con un segnale in particolare.

NUOVO PRESTITO – Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato su Sky, in vista della prossima stagione difficile che l’Inter ripeterà gli 8 milioni per il prestito di Romelu Lukaku, come minimo vorrà ridiscutere con il Chelsea. Però se vero che Lukaku vorrebbe addirittura ridursi ancora di più l’ingaggio per rimanere, sono segnali che anche la stessa Inter cercherà di potarne dalla sua parte. Anche lo stesso Chelsea dovrà tenere conto di un giocatore che vuole andare via.