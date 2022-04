Lukaku di ritorno all’Inter? Tuchel: «A ora non posso parlare coi giocatori»

Si è parlato anche oggi della possibilità di un ritorno di Lukaku all’Inter (vedi articolo). Tuchel, in conferenza stampa prima di Chelsea-Brentford, risponde alle voci dall’Italia.

RIENTRO FATTIBILE? – A Thomas Tuchel, manager del Chelsea, viene chiesto un commento sulle voci di un ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: «Non mi risulta. La situazione al momento è che non possiamo parlare coi giocatori, venderli o comprarli. Al momento non c’è possibilità di pensarci. Questi giocatori abbiamo, Lukaku è una buona parte dei nostri piani. Magari non quanto lui spera di giocare e lo capisco, ma ha avuto un po’ di tempo per resettare e una settimana di vacanza. Ora è tornato con noi, l’ho trovato motivato e molto determinato in allenamento. Lui è un vincente e resterà tale, sarà importante per noi. Ha avuto una buona partita col Middlesbrough che è stato un impulso per tutti noi e soprattutto per lui. Al momento non c’è spazio per malumori o altro, ci sono tante partite nelle settimane decisive della stagione. Non voglio che si venga distratti dagli obiettivi, abbiamo bisogno di tutti i giocatori e questo ovviamente riguarda anche Lukaku».