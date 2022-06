Lukaku di ritorno all’Inter, a ore incontro col Chelsea! Si può chiudere – Sky

Lukaku può realmente tornare all’Inter, come annunciato da Di Marzio in apertura di Calciomercato – L’Originale (vedi articolo). Su Sky Sport il giornalista torna sul belga e parla di incontro a ore col Chelsea.

QUESTIONE APERTISSIMA! – Romelu Lukaku sta riuscendo a convincere la nuova proprietà dei Blues a lasciarlo tornare a Milano in prestito. Gianluca Di Marzio spiega come, dopo l’apertura, si sta concretizzando il clamoroso ritorno: «Nelle prossime ore ci sarà il primo contatto vero fra Inter e Chelsea. Ancora i due club non si sono parlati, ma nelle prossime ore ci sarà il contatto diretto Inter-Chelsea per chiudere questa operazione col ritorno di Lukaku».