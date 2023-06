Lukaku di nuovo all’Inter? Un potenziale vantaggio può spostare – Sky

Lukaku stasera ha segnato in Belgio-Austria 1-1 (vedi articolo), ma di lui in chiave Inter si parla per il mercato, essendo il suo prestito col Chelsea in scadenza al 30 giugno. A Sky Sport 24, Luca Cilli spiega come si può sbloccare il rientro.

TERZA ESPERIENZA? – Il gol di stasera non sposta la situazione in ottica mercato. Luca Cilli fa notare il vantaggio da sfruttare: «Romelu Lukaku ha sempre parlato da giocatore dell’Inter, anche in ottica futura. La volontà del calciatore è ben chiara, questo può essere sicuramente un vantaggio per l’Inter: nel momento in cui va a discutere col Chelsea avere la volontà del calciatore può spostare gli equilibri della trattativa. L’Inter l’ha già avviata, anche prioritaria per costruire la rosa. Ha già avuto un incontro con Piero Ausilio, il primo incontro non è andato benissimo perché ha chiesto il prestito con ingaggio in parte pagato. Il Chelsea ha tantissimi giocatori in esubero, vuole cedere e ha detto no. L’Inter ha un potenziale vantaggio: la volontà di Lukaku di continuare. Questa sera ha giocato una grande partita, è stata una grande seconda parte di stagione e stasera un’ulteriore conferma col Belgio. Sicuramente Simone Inzaghi ha chiesto alla dirigenza di continuare a lavorare con Lukaku nella prossima stagione».