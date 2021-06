Lukaku, dall’Inghilterra sicuri: Manchester City e Chelsea sul centravanti

Lukaku in un’intervista ieri ha confermato di voler restare all’Inter e di aver già parlato con quello che sarà il suo nuovo allenatore, Simone Inzaghi (vedi articolo). Nonostante questo, diversi quotidiani inglesi oggi hanno rilanciato la notizia del forte interesse di Chelsea e Manchester City per lui.

RILANCIO – Lukaku conferma di voler restare all’Inter, ma in Inghilterra insistono sul derby per il centravanti belga. Chelsea e Manchester City sarebbero pronte a fare una super offerta per strappare il giocatore all’Inter, che sulla base di 80 milioni potrebbe convincersi a cedere il giocatore. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una prima punta, addirittura il presidente Roman Abramovic dopo aver vinto la Champions League, avrebbe promesso nuovi investimenti importanti. Stessa cosa il Manchester City, considerando inoltre la cessione di Sergio Aguero, passato al Barcellona.