Lukaku: «Conte il mio miglior allenatore. Un anno fa? Andò così»

Lukaku è di nuovo un protagonista del mercato, vista la questione che lo riguarda col rientro dal prestito alla Roma. L’attaccante ex Inter, parlando a VTM e RTL in Belgio, parla di quando un anno fa ha deciso la sua nuova squadra.

IL PASSAGGIO – Si parla molto del possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli, anche se si è aggiunto di ipotesi Milan. Un qualcosa che l’attaccante ora di proprietà del Chelsea non nasconde, visto che in un’intervista in patria rivela: «Il miglior allenatore con cui ho lavorato? Antonio Conte». Ossia chi ha avuto all’Inter dal 2019 al 2021 e che da ieri è ufficiale al Napoli.

Lukaku e il tradimento all’Inter, parte delle rivelazioni

LA MANCANZA – Un anno fa, Lukaku aveva detto che avrebbe rivelato “le sue verità” sul tradimento all’Inter. Ora torna proprio a dodici mesi fa, ma in un altro modo: «Quando potevo andare in Arabia Saudita l’anno scorso sono state due settimane intense. Per due giorni ho pensato: “Ci vado”. Poi ho pensato: “No, non ci vado”. Solo quando potevo andare io sono andati in tantissimi, era una cosa di cui avevo paura. Adesso le questioni sono diverse: infrastrutture potrebbero ancora dover essere migliorate, ma penso che i migliori club europei sanno che le squadre saudite stanno arrivando. Ho parlato anche con Yannick Carrasco della vita lì. Vive in una specie di complesso, ma ha tutto».