Lukaku: contatto Chelsea-Inter, ci siamo! La situazione – CdS

Il ritorno di Lukaku si sta materializzando sempre di più. Nelle prossime ore ci sarà il primo vero contatto tra Chelsea e Inter per intavolare la trattativa e riportare in nerazzurro Big Roma.

DETTAGLI – L’Inter ha bisogno di un po’ di tempo, vero, ma la speranza è di riportare a Milano Romelu Lukaku. Il Chelsea ha aperto al prestito per il belga, come anche il Corriere dello Sport riporta, ma non c’è stato alcun contatto tra Inter e club blues. Ma ci sarà! L’Inter nelle prossime ore approccerà per la prima volta il Chelsea per capire come e la fattibilità della trattativa. Il nodo più grande è l’ingaggio con Lukaku che ha uno stipendio troppo alto per le casse dell’Inter. Impensabile che il Chelsea ne paghi una parte visto come Big Rom sta scappando da Londra. Per accedere al decreto crescita infine servirà definire il tutto entro il 30 giugno. Possibile?

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno