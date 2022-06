Lukaku, contatti tra Inter e Chelsea non diretti! Due cose sono sicure – AP

Lukaku, la trattativa per il ritorno viaggia spedita e adesso tutte le parti sperano di concludere il prima possibile. Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale ha svelato nuovi aggiornamenti riguardo il contatto di oggi tra Inter e Chelsea.

AGGIORNAMENTO – Romelu Lukaku vuole tornare ad ogni costo all’Inter. In prima persone si sta muovendo per far si che questo accada, e Alfredo Pedullà ha svelato nuovi aggiornamenti riguardo il meeting di oggi, chiarendo un aspetto in particolare: i contatti tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku non sono diretti tra i club, ma solo ed esclusivamente attraverso l’avvocato Sebastian Ledure. Due cose sono sicure di questa situazione: anche Tuchel chiede di trovare una sistemazione rapida per il belga. Lukaku, dal canto suo, non prende minimamente in considerazione altre ipotesi e aspetta che prima si trovi l’accordo tra i due club.

Fonte: alfredopedulla.com