Lukaku con qualitÃ , Barella presente, Borja Valero intraprendente – CdS

Lukaku con qualità, Barella presente, Borja Valero intraprendente – CdS

Il “Corriere dello Sport” indica in Lukaku il migliore dell’Inter contro il Cagliari. Bene anche Barella, Borja Valero e Ranocchia.

IL MIGLIORE – Lukaku è il migliore dell’Inter e merita un 8. Inizia, approfittando del regalo di Oliva, prosegue incornando l’assist di Barella: 17° e 18 gol stagionali. Prova inutilmente a fare segnare anche l’amico Alexis.

FESTA – Ranocchia prende 7. Ultima volta in campo il 1° settembre. Ottima la chiusura in scivolata su Nainggolan, mentre non fa in tempo a murare Oliva. Fa festa con il quarto gol.

IN CRESCITA – Voto 7 per Barella. Per una mezz’ora va un po’ troppo sopra le righe. Forse sente la gara da ex o il ritorno dall’inizio. Poi comincia a girare: innesca il raddoppio di Borja e confeziona il tris per Lukaku.

Anche Borja Valero merita un 7. Si scambia la posizione con Brozovic e da mezz’ala si getta pure in area. Intraprendenza premiata dalla spizzata di Lukaku che gli spalanca la porta per il 2-0.