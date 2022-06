Lukaku con Dybala? L’Inter dà un’indicazione. In attacco si cambia – Sky

Lukaku con Dybala (e Lautaro Martinez?) è il grande sogno dei tifosi dell’Inter, che la società non sta escludendo a priori. Di Marzio, dopo aver spiegato la situazione legata all’argentino (vedi articolo), in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport spiega come si potrebbe concretizzare.

DOPPIO COLPO? – Romelu Lukaku assieme a Paulo Dybala nella prossima stagione. Su questa ipotesi Gianluca Di Marzio ha dato delle indicazioni provenienti dalla società: «A domanda, off records, l’Inter ha detto che le due trattative sono distinte. Questo spiraglio per Lukaku l’Inter vuole continuare a perseguirlo, poi se si dovesse concretizzare anche questo discorso farà le debite conseguenze e qualcuno andrà via. Chi lo deciderà il mercato a seconda delle offerte e delle valutazioni. Tutti non possono stare fra Lukaku, Dybala, Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Lautaro Martinez non se ne vuole andare. Negli altri mercati c’erano giocatori che se ne volevano andare, ora no».