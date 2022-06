Lukaku resta complicato. Altre squadre, ma una sola volontà – Sky

Non arrivano grosse novità sulla possibilità che Romelu Lukaku torni all’Inter in prestito. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, la volontà del giocatore resta sempre la stessa. Anche se dovessero arrivare altre squadre.

RILANCIO – Resta complicata la situazione di Romelu Lukaku, specialmente nell’ottica di un ritorno all’Inter. Anche se, come riporta Manuele Baiocchini, la volontà è sempre la stessa: «Per il Chelsea è completato rimandare Lukaku all’Inter in prestito. Però è anche vero che, se si vuole trovare una soluzione, la si troverà. Per i nerazzurri è indubbio che potrà diventare un’occasione di mercato. Se il giocatore vuole solo l’Inter, bisognerebbe capire la sua risposta nel caso di arrivo di un’altra squadra. A Milano è stato talmente bene che vuole tornare solo lì per il suo rilancio».