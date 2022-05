Lukaku, chiesto un incontro con l’Inter per il ritorno! Tanti ostacoli – CdS

Lukaku vuole tornare in Italia e secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ha chiesto a un suo rappresentate di incontrare l’Inter per discutere di un complicatissimo ritorno.

PER IL RITORNO – Romelu Lukaku vuole tornare a tutti i costi in Italia, e ha chiesto (e ottenuto) un incontro con l’Inter per discutere del complicatissimo ritorno. Gli ostacoli, però, non mancano: dalla resistenza del Chelsea che un anno fa ha investito 115 milioni, all’ingaggio da 15 milioni (bonus compresi) dell’attaccante. È vero che è disposto a tagliarselo, ma essendo stato via dall’Italia solo un anno non beneficerebbe comunque del Decreto crescita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

