Lukaku chiede di non giocare a Parma, OK Inter. Oggi call col Chelsea

Alfredo Pedullà ha aggiornato sulla trattativa tra l’Inter e il Chelsea per l’attaccante belga Romelu Lukaku. Risulta che il giocatore abbia chiesto di non giocare domani a Parma, con l’OK del club nerazzurro.



CONFERENCE CALL – Queste le parole di Alfredo Pedullà pubblicate tramite il proprio account Twitter. “Romelu Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il Parma. E ha chiesto di essere liberato per il Chelsea. Oggi nuova conference call con Marina Granovskaia per chiudere i dettagli solo cash”. Per Lukaku quindi, secondo il giornalista, si avvicina sempre più l’addio all’Inter per tornare a Londra.

Fonte: account Twitter Alfredo Pedullà