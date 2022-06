Lukaku chiaro con Boehly, lui ha capito e ha dato l’OK per la cessione – Sky

Lukaku, la trattativa per il ritorno all’Inter viaggia spedita. Lui è in pressing con il Chelsea e ha già parlato con il presidente, oltre che con Tuchel. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.

VERSO LA CESSIONE – Todd Boehly, nuovo presidente del Chelsea ha capito che Romelu Lukaku non ha altre intenzioni se non ritornare all’Inter. Anche Tuchel è dello stesso pensiero, soprattutto dopo aver parlato con lo stesso attaccante. Inter e Chelsea si sono parlate, i nerazzurri hanno offerto 5 milioni. Si sta lavorando con grande intensità, l’Inter vuole chiudere in fretta perché oggi è una priorità.