Lukaku, il Chelsea di Pochettino cerca di risolvere il suo caso

Romelu Lukaku è il primo della lista delle cose da risolvere per il Chelsea in questa sessione estiva di mercato. Dal Daily Mail viene descritta la situazione per Mauricio Pochettino.

PROBLEMA – Da come viene scritto sul Daily Mail, Romelu Lukaku viene visto più come un problema che come una soluzione per il Chelsea. Mauricio Pochettino, il nuovo allenatore, si è insediato lunedì mattina e ha iniziato ufficialmente il suo lavoro. L’obiettivo è migliorare il dodicesimo posto della scorsa stagione, ovviamente gli investimenti aiutano. Il ritorno di due anni fa di Lukaku non ha portato i risultati sperati, infatti la stagione passata è stato ceduto in prestito secco all’Inter. Il giocatore non vuole rimanere ora a Londra, anche il Chelsea vuole andare oltre così come i tifosi. Il problema è che non sembrano esserci acquirenti in grado di soddisfare le richieste dei Blues, il suo futuro andrà sistemato e Pochettino dovrà decidere cosa fare.

Fonte: dailymail.co.uk