Lukaku al Chelsea, visite mediche né in Italia né in Inghilterra: va domani

Per Lukaku sono le ultime ore da giocatore dell’Inter. Il Chelsea sta pianificando il suo arrivo a Londra (vedi articolo) e domani il belga farà le visite mediche. The Athletic svela anche dove.

IN CHIUSURA – Domani Romelu Lukaku svolgerà le visite mediche col Chelsea. The Athletic rivela che le farà in Belgio, ossia in patria, prima di volare poi a Londra fra domani notte e lunedì mattina per firmare il contratto coi Blues. Confermate le cifre: centoquindici milioni di euro all’Inter (col Manchester United che riceverà circa quattro milioni come percentuale sulla futura rivendita), fra dodici e tredici milioni a Lukaku per un quinquennale. Il Chelsea oggi ha accelerato, in modo che il giocatore non abbia problemi per essere a disposizione fra una settimana nell’esordio in Premier League. Si segnala anche come Lukaku non volesse andare via dall’Inter.

Fonte: TheAthletic.co.uk – David Ornstein