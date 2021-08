Lukaku-Chelsea, visite mediche in corso. E le sta facendo a Milano

Lukaku sta svolgendo le visite mediche, ultima formalità prima di diventare un giocatore del Chelsea. Come appreso da Inter-News.it, l’attaccante le sta facendo a Milano.

ULTIMO PASSO – Romelu Lukaku sta svolgendo le visite mediche col Chelsea. L’ormai ex attaccante dell’Inter si trova a Milano, ma a breve si sposterà a Londra per la firma del contratto coi Blues. Questo dopo il trasferimento, record in uscita in Italia, da centoquindici milioni di euro. Come appurato da Inter-News.it per lui test in corso alla clinica Columbus a Milano. Seguiteci sul nostro sito e sui nostri account social: aggiornamenti a breve su come Lukaku concluderà la sua esperienza milanese.