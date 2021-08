Lukaku, Chelsea vicino all’attaccante Inter. Grande ottimismo Blues: ultime

Il Chelsea si starebbe avvicinando all’attaccante belga dell’Inter Romelu Lukaku: ci sarebbe grande ottimismo in casa Blues.

ULTIME – Fabrizio Romano ha pubblicato un post tramite il proprio profilo Instagram scrivendo questo messaggio in italiano sulla trattativa per il possibile trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea. “Il Chelsea si avvicina a Romelu Lukaku: la nuova offerta è in arrivo, il club di Abramovich fa filtrare grande ottimismo dopo l’apertura del giocatore. Se Inter e Chelsea trovano l’accordo finale sulla cifra, l’operazione sarà conclusa con Lukaku a Londra“.

Fonte: Instagram Fabrizio Romano