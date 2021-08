Lukaku-Chelsea, rilancio poi 2 colpi Inter? No dubbi su Lautaro Martinez

Il Chelsea potrebbe effettuare un rilancio per Romelu Lukaku in casa Inter che poi potrebbe compiere 2 colpi: il punto su Lautaro Martinez.

RILANCIO – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su “Sky Sport 24”, l’Inter attende un rilancio da parte del Chelsea per Romelu Lukaku nella giornata di oggi o nei prossimi giorni. L’offerta potrebbe raggiungere anche i 130 milioni di euro. Il club nerazzurro ha rifiutato una proposta da 100 milioni di euro con Marcos Alonso incluso nell’operazione. Lukaku potrebbe guadagnare 12 milioni di euro netti a stagione per 5 anni rispetto agli 8,5 milioni di euro netti che prenderebbe in questa stagione dal club nerazzurro.

OBIETTIVI – La società nerazzurra potrebbe reinvestire 85 milioni di euro. Il nome principale per sostituire Lukaku è quello di Duvan Zapata dell’Atalanta. Un altro da aggiungere è quello di Joaquin Correa della Lazio. I nerazzurri vorrebbero comprare due giocatori in attacco. Un nome in più è poi quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo che all’Inter è sempre piaciuto e che monitora in caso di cessione dell’attaccante belga.

CONTRATTO – Per quanto riguarda Lautaro Martinez, in caso di addio di Lukaku non andrebbe via il centravanti argentino anzi l’Inter potrebbe valutare di andare a migliorare il suo contratto nonostante gli interessamenti da parte di Arsenal e Atletico Madrid.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano