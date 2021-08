Lukaku, il Chelsea rilancia: toccata quota 130 milioni. Decide lui – SI

Lukaku e l’Inter sono al passo decisivo. Il Chelsea è arrivato alla cifra astronomica di 130 milioni. Secondo Alfredo Pedullà, la palla ora passa all’attaccante belga, chiamato alla decisione finale.

PALLA A LUKAKU – Chelsea pronto al rialzo per Romelu Lukaku. Gli inglesi sono riuniti in un summit e sono pronti ad alzare l’offerta fino a 130 milioni di euro senza l’inserimento di giocatori. A costo di salire ancora, la società londinese vuole chiudere l’affare a tutti i costi, pressando anche l’entourage del giocatore (vedi articolo). Ingaggio da 15 milioni all’anno confermato. Ora la decisione finale spetta al bomber belga, che è l’unico che può far saltare la trattativa decidendo di rimanere a Milano. L’offerta del Chelsea non prevede contropartite tecniche perché l’Inter al momento non è interessata a giocatori. Ore decisive per l’affare che potrebbe riportare Lukaku in Inghilterra dopo i due anni in Serie A.